دعا الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إلى الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية والجيش لمواجهة ما وصفه بـ«التحدي الخطير» الذي تواجهه البلاد.

وقال خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس: «لازم نصحى، البلد بتواجه تحديا خطيرا، لازم نقف مع القيادة والجيش، كلامي واقع وليس شعارات، ومن لا يراه يبقى ما بيشوفش والحقد والسواد يملأ قلبه».

وأوضح أن استضافة القمة الحادية عشرة لمنظمة «الدول الثماني النامية» للتعاون الاقتصادي، الخميس؛ تعكس مكانة مصر الدولية، متابعا: «الحمد لله، البلد واقفة على رجليها، وتستضيف قمة الثمانية، والبلد محور ومركز لأشياء كثيرة، وعملنا تنمية وسنرى نتائجها قريبًا، ونحن نرى الآن كيف يتغير وجه مصر، لا أحد ينكر أن الناس الغلابة تعبانة؛ لكن لازم تعرفوا أنكم في ذهن السيد الرئيس».

ودعا إلى الإيمان بالوطن حتى في حالة الاختلاف مع النظام السياسي، مستشهدًا بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أهمية بقاء الوطن حتى لو تغير الرؤساء.

وحذر من مصير الدول التي تشهد انهيارًا، مستشهدًا بأزمة سوريا، قائلا: «انظروا إلى ما حدث في سوريا، الناس مشردة وبتجري تهيم على وجوهها، وبكرا هيشوفوا أنا بقول والزمن بينا، زي ما قلت في يوم من الأيام بعد أن استولى الإخوان على 25 يناير قولت حولوها من ثورة إلى مؤامرة، ومن سعي للتغيير إلى إسقاط الدولة».