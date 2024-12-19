الحوثي: العدو يحرك عصابات لسرقة المساعدات بغزة

قال زعيم جماعة الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، إن "العدو يحرك عصابات إجرامية لنهب وسرقة الكميات المحدودة من المساعدات التي تدخل قطاع غزة".

وأضاف أن "المشهد في جباليا يكشف حجم الاستهداف الصهيوني المتعمّد والذي يهدف إلى تدمير كل مقومات الحياة"، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وذكر أن "العدو الإسرائيلي يواصل القتل والاختطاف والاقتحامات والتجريف في الضفة والقدس المحتلتين".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحوثيين بالمزيد من الهجمات، قائلاً إن من يمس إسرائيل "سيدفع ثمنا باهظا للغاية".

وجاء ذلك بعد ساعات من شن مقاتلات إسرائيلية غارات على مينائين ومنشآت للطاقة والنفط تابعة للجماعة اليمنية، وفي وقت حلقت فيه المقاتلات الإسرائيلية، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض جسما مشبوها كان متجها لوسط إسرائيل عقب إعلان الحوثيين قصف يافا المحتلة بصاروخين باليستيين.

وقال نتنياهو في بيان إنه "بعد حركة حماس وحزب الله ونظام الأسد في سوريا، أصبح الحوثيون تقريبا الذراع الأخير المتبقي لمحور الشر الإيراني". وأضاف "يتعلم الحوثيون وسيتعلمون بالطريقة الصعبة أن من يمس إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا للغاية".