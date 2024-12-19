ماكرون يتفقد الدمار الذي سببه إعصار تشيدو في أرخبيل مايوت الفرنسي بالمحيط الهندي

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى أرخبيل مايوت في المحيط الهندي، لتفقد حجم الدمار الذي خلفه إعصار تشيدو.

ومن المقرر أن يقوم ماكرون برحلة جوية فوق المنطقة، بهدف تقييم حجم الأضرار التي خلفها الإعصار، قبل أن يقوم بزيارة المستشفى هناك، وسيتفقد أحد الأحياء المدمرة.

وقالت السلطات الفرنسية، إن الإعصار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 31 شخصا، وإصابة أكثر من 1500، بالاضافة إلى وجود أكثر من 200 شخص في حالة حرجة.

وثمة مخاوف من وفاة المئات، وربما الآلاف، في أعقاب أقوى إعصار يشهده إقليم مايوت الفرنسي، الذي يقع قبالة السواحل الأفريقية، منذ ما يقرب من قرن، يوم السبت الماضي.