 بتروجت يحقق فوزا ثمينا أمام طلائع الجيش في الدوري - بوابة الشروق
الخميس 19 ديسمبر 2024 7:27 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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بتروجت يحقق فوزا ثمينا أمام طلائع الجيش في الدوري

الشروق
نشر في: الخميس 19 ديسمبر 2024 - 7:11 م | آخر تحديث: الخميس 19 ديسمبر 2024 - 7:11 م

تغلب نادي بتروجت على مضيفه طلائع الجيش بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على استاد جهاز الرياضة العسكري جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من بتروجت.

وتمكن فريق بتروجت من تسجيل هدف المباراة في الدقيقة 32، بتسديدة قوية من بدر موسى، من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك فريق طلائع الجيش.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد فريق بتروجت إلى النقطة الخامسة التي يحتل بها المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة السابعة التي يحتل بها المركز الثامن.


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