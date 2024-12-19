نوة الفيضة الصغرى تبدأ زخ مياه الأمطار على الإسكندرية

بدأت نوة "الفيضة الصغرى" تزخ مياه أمطارها على أرجاء محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، وذلك في أول أيام النوة ذات الرياح "الشمالية - الغربية"، ومقررًا لها أن تستمر 5 أيام.

وتشهد الإسكندرية منذ الصباح حالة من التقلبات الجوية، بسبب الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، مع نشاط حركة الرياح، وانتشار السحب الركامية، على سواحل البحر المتوسط، مما يشعر المواطنين بالبرودة الشديدة.

ورصدت "الشروق" وجود انسيابية في حالة الحركة المرورية، فيما أكد مصدر أمني رفع حالة التأهب التام للتعامل مع أي طارئ بالمحاور المرورية المختلفة، حيث تستعد شرطة المرور والحماية المدنية، للتعامل مع تداعيات النوة ذات الأمطار الغزيرة.

ويحل بعد غدٍ السبت، فصل الشتاء رسميًا 21 ديسمبر الجاري إذ تكون الشمس متعامدة على مدار الجدي، وهي علامة على بداية فصل الشتاء فلكيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي، وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي.

ويشار إلى أن محافظة الإسكندرية تتعرض لـ18 نوة بحرية على مدار فصلي الخريف والشتاء، بينها 11 نوة تعد الأكثر قوة، إذ تأتي بأمطار غزيرة ورياح شديدة بعضها يتسبب في غرق الشوارع، ويؤثر على حركة الصيد والملاحة البحرية.

ويذكر أن "النوة" ظاهرة من الظواهر المناخية، فهي عبارة عن رياح شديدة تصاحبها أمطار غزيرة تصل أحيانًا إلى حد السيول، مع ارتفاع شديد في الأمواج، وغالبًا ما يتم إيقاف أعمال الملاحة والصيد في سواحل الإسكندرية خلال أيام النوة، نظرًا لزيادة نشاط الرياح وارتفاع الأمواج.