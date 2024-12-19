إعلان التصنيف العربي للجامعات لعام 2024

أعلن أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة عن نتائج التصنيف العربي للجامعات لعام 2024، من مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك بحضور كل من السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، ورئيس مجلس إدارة التصنيف العربي للجامعات ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، والدكتور عبد المجيد بنعمارة الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العربية.

وأشار سلامة إلى أنه قد تم تقييم الجامعات العربية بناءً على مجموعة من المعايير الأكاديمية والبحثية، بالإضافة إلى الريادية والابتكار والعلاقات الدولية.

وقد شمل التصنيف هذا العام 180 جامعة من 16 دولة عربية أظهرت تميزًا في مجالات التعليم والابتكار والبحث العلمي.

يأتي هذا التصنيف في إطار جهود اتحاد الجامعات العربية، وجامعة الدول العربية، والمُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية لتوفير معلومات موثوقة للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مؤسساتهم الأكاديمية.

كما يهدف التصنيف إلى تعزيز روح التنافس بين الجامعات وتحفيزها على تحسين جودة التعليم والبحث وخدمة المجتمع.

وأوضح سلامة أن ثلاثون من الجامعات العربية تقلدت ترتيب متقدم في التصنيف حيث حققت جامعة الملك سعود، وجامعة القاهرة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة عين شمس، وجامعة الشارقة، وجامعة الملك خالد، وجامعة المنصورة، وجامعة الإسكندرية، وجامعة الزقازيق، وجامعة تونس المنار أعلى عشرة مراكز متقدمة في هذا التصنيف، مما يعكس التزامها بتقديم تعليم عالي الجودة ومواكبة التطورات العالمية في مجالات البحث والابتكار.

وأضاف الدكتور عمرو سلامة أن عدد الجامعات التي اشتركت في التصنيف كانت كالتالي: عدد 48 جامعة من مصر ، 41 جامعة من العراق، 17 جامعة من اليمن، 17 جامعة من الأردن، 12 جامعة من ليبيا، 10 جامعات من السعودية، 7 جامعات من فلسطين، 6 جامعات من الجزائر، 6 جامعات من تونس، 5 جامعات من الإمارات ، 4 جامعات من سوريا، جامعتين من الصومال، جامعتين من لبنان، جامعة من البحرين، جامعة من الكويت، وجامعة من المغرب.

الجدير بالذكر أن التصنيف العربي للجامعات تميز بتقديم مجموعة متنوعة من المؤشرات الملائمة لمجتمعنا. حيث تم تصميم التصنيف بجمع 45% من البيانات والمعلومات من الجامعات و55% من منصتي Scopus & Scival العالميتين.

وتستند معايير التصنيف إلى تقييم الجامعات العربية المتقدمة وفق أربعة محاور رئيسية و36 مؤشر أداء هي: المحور الأول يتعلق بالتعليم والتعلم، حيث تشكل 30% من إجمالي نقاط التقييم، والمحور الثاني يتعلق بالبحث العلمي، وقيمته 40%، والمحور الثالث يتعلق بالإبداع والريادة والابتكار، وقيمته 15%، أما المحور الرابع يتعلق بالتعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع، وقيمته 15% من إجمالي نقاط التقييم. وبمقارنة عدد الجامعات التي أشتركت في التصنيف العربي للجامعات 2024 بتصنيف العام الماضي نجد أن نسبة زيادة العدد بلغت 58%.

وهنأ أمين عام اتحاد الجامعات العربية جميع الجامعات التي تم تصنيفها هذا العام، وخاصة التي احتلت المراتب الأولى، وتلك التي حافظت على أدائها المتميز.

كما أشاد بجهود الأكاديميين والإداريين والطلاب المبذولة في تعزيز صورة التعليم العالي العربي.

كما توجه أمين عام الاتحاد بالشكر لجميع القائمين على هذا التصنيف وكل من ساهم في إنجازه، خاصة لجنة التحليلات الفنية Analytics Committee، واللجنة التوجيهية للتصنيف العربي للجامعات، وأعضاء الهيئة المعاونة والإداريين على كل جهودهم المتميزة التي أسهمت في إخراج نتيجة التصنيف في الموعد المحدد.



