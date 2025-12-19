كمال درويش الأقرب لرئاسة اللجنة المؤقتة بالزمالك

أكد الإعلامي إيهاب الكومي أن وزارة الشباب والرياضة تضع مختلف الاحتمالات على طاولة البحث في إطار تعاملها مع الأزمة الحالية التي يمر بها نادي الزمالك، بالتوازي مع سير التحقيقات، مشيرًا إلى أن هناك استعدادًا لاتخاذ قرارات حاسمة وفقًا لما ستؤول إليه النتائج.

وأوضح الكومي، خلال حديثه ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن صدور قرار بإدانة مجلس الإدارة القائم سيترتب عليه حل المجلس وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن كلاً من أيمن يونس وكمال درويش يندرجان ضمن أبرز الأسماء المرشحة لتولي المسؤولية، مع تقدم درويش في قائمة الترشيحات لرئاسة اللجنة.

وأشار الكومي إلى أن جماهير نادي الزمالك تمثل عنصر قوة رئيسيًا في مسيرة النادي، مؤكدًا ضرورة التحرك السريع لإيجاد حلول واقعية تعيد الاستقرار إلى القلعة البيضاء، ومشددًا على أن الحفاظ على كيان النادي واستقراره يصب في مصلحة جميع الأطراف.