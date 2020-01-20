سعر النفط الخام يقفز بسبب تعليق الصادرات الليبية واضطرابات العراق

ارتفع سعر النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين بعد انقطاع الإمدادات وعدم الاستقرار السياسي في دولتي ليبيا والعراق الرئيسيتين في انتاج النفظ.

وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن العقود الآجلة في نيويورك ارتفعت بما يصل إلى 2 بالمئة، بعد أن انتهى بتغير طفيف يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يؤدي توقف صادرات النفط في الموانئ الليبية إلى خفض إنتاج البلاد بحوالي 800 ألف برميل يوميًا، الأمر الذي أجبر مؤسسة النفط الوطنية الليبية على إعلان حالة القوة القاهرة في عقود التسليم.

وفي الوقت نفسه، توقف العمل مؤقتًا في حقل نفطي بالعراق يوم الأحد، وتعرضت الإمدادات من موقع إنتاج ثانٍ للخطر مع تصاعد الاضطرابات على نطاق واسع في أحد أكبر منتجي منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).