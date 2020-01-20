السفارة الأمريكية باليمن تدين الهجوم الإرهابي على معسكر بمحافظة مأرب اليمنية

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أدان السفارة الأمريكية في اليمن، اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرا للجيش اليمني في محافظة مأرب.

وحث السفير الأمريكي في اليمن كريستوفر هنزل - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أوردتها قناة "العربية" الإخبارية - كافة الأطراف على الخفض الفوري لتصاعد الأنشطة العسكرية.. داعياً الأطراف اليمنية إلى العمل على حل سياسي ليمن موحد ومستقر.

وكانت ميليشيات الحوثي قد استهدفت بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة مسجدا داخل معسكر للاستقبال تابع للقوات الحكومية اليمنية شمال غربي مأرب؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات .