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بايدن من البيت الأبيض: 20 يناير يوما وطنيا للوحدة

أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 20 يناير 2021 - 11:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 يناير 2021 - 11:57 م

‏أعلن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، من ‎البيت الأبيض 20 يناير يومًا وطنيًا للوحدة، وذلك حسبما أوردته «cnn العربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء.
وانتهت، منذ ساعات، مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، رئيسًا رقم 46 للولايات المتحدة.
وكان قد غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، معربًا عن فخره بخدمة الشعب الأمريكي خلال تلك الفترة.
وانطلق حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، في ظل إجراءات أدت إلى تحويل المكان قلعة محصنة، إذ أُغلقت واشنطن العاصمة ورفعت في شوارعها العوازل الإسمنتية والحديدية والأسلاك الشائكة، وانتشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وغيرها من أجهزة الاستخبارات والشرطة السرية مدعومين بنحو 25 ألف جندي من الحرس الوطني.

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