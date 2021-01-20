روحاني يطالب إدارة بايدن بالعودة للاتفاق النووي

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي سيتولى المنصب اليوم الأربعاء، إلى العودة إلى الاتفاق النووي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن روحاني القول: "نتوقع من الذين سيتولون الحكم في البيت الأبيض أن يعودوا إلى القانون والالتزامات، إلى القرار 2231 الصادر عن الأمم المتحدة بشأن الاتفاق الإيراني".

وأضاف: "إذا عادوا إلى القانون سيكون ردنا إيجابيا، وإذا أظهروا صدقهم سنعود نحن أيضا لجميع التزاماتنا".

وقال إن "السجل الأسود" للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب سيغلق اليوم إلى الأبد، واصفا إياه بأنه "إرهابي أحمق".

وكانت إدارة ترامب انسحبت في عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها، كما فرضت عقوبات مشددة على طهران لإجبارها على التفاوض من أجل اتفاق جديد.

ويقول الرئيس الإيراني إن بلاده مستعدة لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، بشرط عودة إدارة بايدن إلى الاتفاق النووي لعام 2015، ورفع العقوبات التي فرضها ترامب.