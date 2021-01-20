وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 400 ألف حالة

تجاوز إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ في الولايات المتحدة الـ400 ألف حالة وفاة، في ضوء تسارع وتيرة الوفيات بعد موجة الخريف التي تركت أجزاءً قليلة من البلاد بمنأى عن الفيروس مما أدى اكتظاظ المستشفيات في أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة.

ووفقًا لتحليل صحيفة /وول ستريت جورنال/ الأمريكية اليوم الأربعاء للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز، استغرق ارتفاع عدد الوفيات في الولايات المتحدة من المئة ألف الأولى وحتى الـ200 ألف وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي أربعة أشهر منذ مايو وحتى سبتمبر الماضي، فيما استغرق الأمر شهرين ونصف الشهر للوصول إلى الـ300 ألف حالة وفاة، وما يزيد قليلاً عن الشهر لإضافة 100 ألف حالة وفاة أخرى.

ووفقًا لبيانات جونز هوبكنز، سجلت الولايات المتحدة 401 ألف و174 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

وتوقعت الدكتورة روشيل والينسكي مرشحة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لرئاسة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن يصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة إلى النصف مليون حالة وفاة بحلول منتصف فبراير المقبل.