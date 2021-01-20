«صاحبة لقب الشاعر الوطني» تلقي قصيدة في حفل تنصيب بايدن

وقع اختيار منظمو حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على الشاعرة الأمريكية الشابة أماندا جورمان لإلقاء قصيدة في مراسم التنصيب الرئاسي، لتسير جورمان أول شاعرة شابة تحصل على لقب "الشاعر الوطني" في عام 2017، على خطى عمالقة الشعر الأمريكي أمثال "روبرت فروست"، و"مايا أنجيلو".

ولدت الشاعرة السمراء الشابة عام 1998 وتبلغ من العمر 23 عاما في لوس أنجلوس، ودرست علم الاجتماع في جامعة "هارفارد" الأمريكية، وتتركز أشعارها على قضايا الاضطهاد والعرق، والتهميش، بالإضافة إلى الشتات الإفريقي.. ونشرت أول مؤلفاتها الشعرية تحت عنوان "الشعر لا يكفي طعامه" في عام 2015.

وأشارت تقارير إلى أن "جيل بايدن"، زوجة الرئيس الأمريكي المنتخب، هي التي أوصت بأن تكون جورمان شاعرة حفل التنصيب.. حيث ستقوم بأداء النشيد الوطني الأمريكي جنبا إلى جنب مع النجمتين ليدي جاجا وجينيفر لوبيز.

وستتطرق قصيدة الشاعرة الشابة، التي تأتي تحت عنوان" التل الذي نتسلقه" (The Hill We Climb)، إلى أعمال الشغب التي وقعت الأسبوع الماضي في مبنى الكابيتول، على الرغم من عدم الإشارة إليها بشكل مباشر.