 إيران تسجل 6182 إصابة و84 وفاة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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إيران تسجل 6182 إصابة و84 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الكورونا في إيران - ارشيفية
الكورونا في إيران - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الأربعاء 20 يناير 2021 - 1:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 يناير 2021 - 1:31 م
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سيما سادات لاري، وفاة 84 شخصًا بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع عدد الوفيات إلى 57 ألفًا و57 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، أضافت في تصريحها الصحفي، اليوم الأربعاء، أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 6 آلاف و182 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى مليون و348 ألفًا و316.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 2 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 95 مليون إصابة.

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