بايدن يوقع أولى أوامره التنفيذية من ‎البيت الأبيض: 3 مراسيم بينها الترشيحات الوزراية

وقع الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، أولى أوامره التنفيذية من ‎البيت الأبيض، كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.

وحسبما أوردته «cnn» العربية، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء، وقع بايدن على ثلاث وثائق أثناء وجوده في مبنى ‎الكونجرس، من بينها إعلان ‎يوم التنصيب والترشيحات الوزارية.

وانتهت، منذ قليل، مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، رئيسًا رقم 46 للولايات المتحدة.

وكان قد غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، معربًا عن فخره بخدمة الشعب الأمريكي خلال تلك الفترة.

وانطلق حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، في ظل إجراءات أدت إلى تحويل المكان قلعة محصنة، إذ أُغلقت واشنطن العاصمة ورفعت في شوارعها العوازل الإسمنتية والحديدية والأسلاك الشائكة، وانتشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وغيرها من أجهزة الاستخبارات والشرطة السرية مدعومين بنحو 25 ألف جندي من الحرس الوطني.