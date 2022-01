قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن سد النهضة ينظم توليد الكهرباء بصورة دورية على مدار العام، مؤكدًا أن «الماء سيستمر في التدفق داخل مجرى نهر النيل دون انقطاع».

وبحسب بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس، أضاف أن «سد النهضة يحمي السودان من الفيضانات المدمرة وآثار نقص المياه أثناء فترات الجفاف والجفاف الممتد، وسيساعد على تدفق المياه إلى البلد الإفريقي بصورة منتظمة».

وزعم أن «مصر تستفيد من سد النهضة في الحفاظ على مياه نهر النيل بدلاً من إهدار مليارات الأمتار المكعبة في التبخر وسهول الفيضانات»، قائلًا إن السد يساعد على الصعيد العالمي كمصدر للطاقة المتجددة النظيفة على تقليل الانبعاثات.

وذكر أن «تطوير سد النهضة يلعب دورًا مهمًا في تلبية وزيادة حصة توليد الطاقة المتجددة؛ لتحقيق الهدف 7 و6 من أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تلبية العديد من أهداف أجندة إفريقيا لعام 2063»، مضيفًا أنه «سيتيح الطاقة بأسعار معقولة للمنطقة»، حسب البيان.

واختتم: «حان الوقت لبلداننا الثلاثة: إثيوبيا ومصر والسودان، من أجل رعاية الخطاب نحو بناء السلام والتعاون والتعايش المتبادل والتنمية لجميع شعوبنا دون الإضرار ببعضها البعض، والنيل بشكل عام ومشروع سد النهضة على وجه الخصوص مناسبان لهذا الغرض الأسمى».

The GERD as a site of cooperation pic.twitter.com/IbH9gEvvzh