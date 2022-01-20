يونايتد يعبر برينتفورد بثلاثية في مواجهة مؤجلة بالبريميرليج

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نجح مانشستر يونايتد، في الفوز على مضيفه برينتفورد، مساء الأربعاء، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة مؤجلة من المرحلة 17 من الدوري الإنجليزي.

وعاد مانشستر يونايتد إلى طريق الانتصارات مجددا، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع.

فيما تلقى برينتفورد خسارته الثالثة على التوالي، ليتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة 55 عن طريق أنطوني إيلانجا، قبل أن يضيف ماسون جرينوود الهدف الثاني في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 77 سجل ماركوس راشفورد الهدف الثالث لمانشستر يونايتد، فيما سجل إيفان توني هدف برينتفورد الوحيد في الدقيقة 85.