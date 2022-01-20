وزير الخارجية الفلسطيني يدعو رئيسة مجلس الأمن للعمل على مساءلة الاحتلال

دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، نظيرته النرويجية، رئيسة مجلس الأمن الحالية أنيكين هويتفيلدت، إلى التحرك العاجل والعمل على مساءلة الاحتلال، وتأمين حماية دولية للفلسطينيين.

وأكد المالكي، خلال لقائه هويتفيلدت، على هامش اجتماعات مجلس الأمن حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أهمية ما تقوم به نظيرته النرويجية من جهود لإعادة إطلاق عملية سياسية وبرعاية الرباعية الدولية ومجلس الأمن، ودورها الأصيل في حماية الأمن والسلم الدوليين.

وأطلع المالكي، الوزيرة النرويجية على مستجدات الأوضاع في فلسطين، متطرقا إلى جريمة إسرائيل الأخيرة في مدينة القدس المحتلة، خاصة في حي الشيخ جراح وما تعرضت له عائلة صالحية مؤخرا من هدم وتشريد، موجها الدعوة لها لزيارة فلسطين في أقرب وقت ممكن.

بدروها، رحبت هويتفيلدت بالدعوة لزيارة فلسطين، وشددت على أنها ستعمل على تحقيق ذلك، وأنها ستعمل مع الشركاء في العالم من أجل الحفاظ على حل الدولتين.