 سهير رمزي: كنت مقتنعة بأدواري الجريئة وأعمالي علي اليوتيوب تاريخ ملزمة به - بوابة الشروق
الجمعة 20 يناير 2023 8:22 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لقمة الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري العام؟
النتـائـج تصويت

سهير رمزي: كنت مقتنعة بأدواري الجريئة وأعمالي علي اليوتيوب تاريخ ملزمة به

الفنانة سهير رمزي
الفنانة سهير رمزي
خالد حسام الدين
نشر في: الجمعة 20 يناير 2023 - 8:01 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 يناير 2023 - 8:01 ص

أكدت الفنانة سهير رمزي، أن بدايتها للعمل الفني كانت من خلال موهبتها ثم جمالها وعادت بعد ذلك بتقديم أدوار كانت الكلمة العليا فيها لموهبتها، مضيفا: "بزعل من نفسي دلوقتي لما بشوف الحجاب اللي كنت بعمله وكان طرح كتير وألوان كتير، لكن مش بزعل من النقد".

وردت النجمة سهير رمزي، في حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، على رأيها من الأدوار الجريئة التي جسدتها خلال مشوارها الفني، قائلة: "لو رجع بيا الزمن واتعرض عليا مشاهد جريئة لو دلوقتي هرفضها، لكن زمان كنت بعملها وأنا مقتنعة بها ومكنش في جرءة زي دلوقتي".

وتابعت: "المشاهد الجريئة اللي كنت بعملها كانت في حدوته الفيلم وفي سياق الموضوع، وده اللي كان كله بيعمله ومكنتش بعمل حاجة شاذة، ولو عندي القدرة امسح أعمالي من على السوشيال ميديا واليوتيوب مش هعمل كده وده تاريخ وأنا عملته وملزمة به".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك