حبس 3 أشخاص لحوزتهم 100 طربة حشيش بأبو المطامير

قرر المستشار سعيد أبو مندور رئيس نيابة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، حبس عدد 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" أربعة أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد لهم فى المواعيد القانونية، وذلك على خلفية ضبطهم حال استقلالهم سيارتين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير وبحوزتهم ،عدد "100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالي – عدد 3 هواتف محمولة".



وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأمن العام، ومديرية أمن البحيرة، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.



وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط، 3 أشخاص حال استقلالهم سيارتين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير وبحوزتهم ،عدد "100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالي – عدد 3 هواتف محمولة"

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة يفيد بقيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة أبو المطامير مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



وعقب استئذان النيابة العامة وبتقنين الإجراءات واستهداف المتهمين ، تمكن، ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأمن العام، ومديرية أمن البحيرة من ضبط عدد 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال إستقلالهم سيارتين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير وبحوزتهم " 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى - عدد 3 هواتف محمولة".

وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.