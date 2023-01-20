أهالي الشرقية يشيعون جنازة شاب توفى مختنقا بالغاز في الأردن

شيع أهالي عزبة الشيخ التابعة لقرية حانوت في مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، جنازة شاب وافته المنية جراء تعرضه للاختناق بالغاز أثناء وجوده للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية



كان الشاب المتوفى أحمد حسني، فارق الحياة إثر تعرضه للحادث الذي أودى بحياته أثناء وجوده للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، فيما اتشحت القرية مسقط رأسه في محافظة الشرقية بالحزن والسواد منذ نبأ وفاته.



أدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثمان في المسجد الكبير بعزبة الشيخ التابعة لقرية حانوت في نطاق ودائرة مركز ومدينة كفر صقر، القريب من مقابر الأسرة في مسقط رأس المتوفى.