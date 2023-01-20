أصدرت وزارة الري والموارد المائية، اليوم بيانا؛ للرد على شائعات إيقاف العمل بمشروع تأهيل الترع.



وقالت إنه بالإشارة إلى تلك الشائعات، فإن الوزارة توضح الآتي:



- أعمال تأهيل الترع تعد جزءا رئيسيا من مهام الوزارة، ولا يمكن بأى حال التوقف عن أعمال تأهيل الترع، حيث تعد الترع مصدر الري للأراضي الزراعية في مصر وغيرها من الاستخدامات، ووجود أي عوائق او انسداد بالمجرى المائي أو انهيار بالجسور بالشكل الذى يعيق امرار المياه يستلزم تأهيل هذا المجرى لإمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستخدامات الري، وبالتالي فإن تأهيل الترع والحفاظ على سلامة الجسور والقطاع المائي للترع يعد أمرا لا جدال فيه.



- ساهم تأهيل الترع في الفترات السابقة في استعادة الترع للكفاءة المطلوبة لتوصيل المياه للنهايات؛ الأمر الذي أسهم في زراعة آلاف الأفدنة التي تم تكن تزرع من قبل بالنهايات، وبالتالي تحقيق عائد اقتصادي إيجابي.



- أعمال تأهيل الترع لا تقتصر على تبطين الترع، حيث يمكن تأهيل الترع من خلال التطهير أو التدبيش أو الأرنكة (تشكيل الجسور ودمكها) أو من خلال التبطين الذي يعد أحد وسائل التأهيل وليس الوسيلة الوحيدة للتأهيل.



- أعمال تأهيل الترع لا تزال جارية بناء على الاشتراطات والمعايير التي تم وضعها بالدليل الإرشادي لتأهيل الترع والذي تم إعداده من خلال العديد من المتخصصين بالوزارة والجامعات المصرية، حيث سيمكن هذا الدليل الإرشادي مهندسي الوزارة من تحديد أولوية التأهيل بين الترع المختلفة، والطريقة المثلى للتأهيل.



- تم تشكيل لجنة بالوزارة للإشراف على تنفيذ بنود الدليل الإرشادي ودعم مهندسي الوزارة في اتخاذ القرار المناسب فيما يخص أعمال التأهيل.



- تم تشكيل وحدة تقييم ومتابعة لأعمال التأهيل بهدف متابعة أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية؛ للاطمئنان على تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة.