واشنطن تدعو لدعم أوكرانيا بكل الموارد مع زيادة الضغط بشأن الدبابات

حث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الحلفاء، اليوم الجمعة، على دعم أوكرانيا بكل الموارد، وذلك في بداية اجتماع يضم عشرات من وزراء الدفاع في قاعدة جوية بألمانيا مع زيادة الضغط على برلين لتزويد كييف بدبابات.

ويجتمع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي ونظراؤهم من نحو 50 دولة في قاعدة رامشتاين الجوية، في أحدث لقاء ضمن سلسلة من المؤتمرات للتعهد بتقديم أسلحة منذ غزو روسيا لأوكرانيا قبل حوالي 11 شهرا، بحسب وكالة رويترز.

وقال أوستن في بداية الاجتماع "روسيا تعيد تجميع صفوفها وتجنيد مقاتلين وتحاول إعادة التسلح"، مضيفا "هذه ليست لحظة للتباطؤ. إنه وقت تقديم الدعم بكل الموارد. الشعب الأوكراني يتطلع إلينا".

وأعلنت الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار أمس الخميس، وهي حزمة ستشمل المزيد من المركبات المدرعة والذخيرة.

لكن التركيز الأساسي ينصب على ما إذا كانت ألمانيا سترسل دبابات ليوبارد القتالية إلى أوكرانيا أو على الأقل ستوافق على نقلها من دول أخرى.

وباتت ألمانيا واحدة من أكبر الداعمين العسكريين لأوكرانيا بعد الغزو الروسي، لكنها لم توافق بعد على إرسال دبابات أو السماح لدول أخرى بإرسال هذه الدبابات ألمانية الصنع.

وتعد دبابات ليوبارد مناسبة بشكل خاص لأوكرانيا لأنها مستخدمة على نطاق واسع، مما يعني أن العديد من الدول يمكنها أن تساهم ببعض منها لدعم أوكرانيا.

ومن شأن هذا أيضا أن يُسهل على أوكرانيا إدارة عمليات الصيانة وتدريب الأطقم.