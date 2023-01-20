الأردن يوقع اتفاقية لشراء طائرات إف 16 من الولايات المتحدة

وقعت في قيادة سلاح الجو الملكي الأردني، اليوم الخميس، اتفاقية تعديل شراء طائرات إف -16، والتي تتضمن تسليم 12 منها بالمرحلة الأولى.

ووقع الاتفاقية مندوباً عن القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي قائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات ومن الجانب الأمريكي نائب السفير الأمريكي في عمّان روهيت نيبال،بحضور مندوب رئيس هيئة الأركان المشتركة، نائب رئيس هيئة الأركان العميد الركن عبدالله الشديفات،بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز القدرات الدفاعية والردع العسكري للمملكة الأردنية الهاشمية، وزيادة مستوى الجاهزية القتالية والعمليات المشتركة مع الجانب الأمريكي الصديق، إضافة إلى تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين، ودعم الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

ويرتبط الأردن بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة ، وكان العاهل العاهل الأردني قد زار الولايات المتحدة مرتين خلال ولاية الرئيس جو بايدن في يوليو عام 2021 ومايو عام 2022.