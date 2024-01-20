مسيرة ضد اليمين المتطرف في فرانكفورت وتخطيط لاحتجاجات بجميع أنحاء ألمانيا

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خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع فرانكفورت، اليوم السبت، للاحتجاج على حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتشدد على خلفية الدعم المتزايد للحزب.

وقدرت الشرطة العدد بنحو 35 ألفا بعد وقت قصير من بدء الاحتجاج تحت شعار "دافعوا عن الديمقراطية" في وسط العاصمة المالية لألمانيا.

ووصف متحدث باسم الشرطة الأجواء بأنها سلمية. ومن المتوقع أن يلقي عمدة فرانكفورت مايك جوزيف كلمة أمام المسيرة.

كما حظيت الاحتجاجات، التي استمرت لعدة أيام، بدعم من المستشار الألماني أولاف شولتس.

واجتذب احتجاج مماثل في ليمبورج إلى الشمال الغربي من فرانكفورت 2800 شخص في وقت سابق اليوم السبت وهو عدد أكبر بكثير مما كان متوقعا.

واندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد بسبب تقرير صادر عن مؤسسة كوريكتيف الإخبارية الذي كشف عن أن سياسيي حزب البديل من أجل ألمانيا عقدوا اجتماعا مع المتطرفين اليمينيين في نوفمبر في بوتسدام.

كما حضر أعضاء من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، أكبر حزب معارض.

وفي اجتماع بوتسدام، ناقش المتطرفون اليمينيون مواضيع مثل "إعادة الهجرة"، وهو مصطلح يستخدم بشكل متكرر في الدوائر اليمينية المتطرفة كناية عن طرد المهاجرين والأقليات.