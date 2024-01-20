ألمانيا: 20 ألف شخص يشاركون بمظاهرة مناوئة للتطرف اليميني في كارلسروه

تجمع 20 ألف شخص في مدينة كارلسروه جنوب غربي ألمانيا، اليوم السبت، للتنديد بالتطرف اليميني وذلك بعد كشف النقاب عن اجتماع عقده متطرفون يمينيون مع ساسة من حزب البديل من أجل ألمانيا والحزب المسيحي الديمقراطي، وذلك حسبما صرح متحدث باسم الشرطة.

وقال المتحدث إن التجمع سار بدون اضطرابات. وجاب موكب المظاهرة قلب المدينة ثم تجمع بعد ذلك في ساحة السوق مشيرا إلى أن موكب المظاهرة امتد على مسافة بلغت نحو 5ر1 كيلومتر.

وكانت ألمانيا شهدت في الأيام الماضية مظاهرات مناهضة لليمين في كل أنحاء البلاد، وكثيرا ما كان يزيد عدد المشاركين في هذه المظاهرات عن المتوقع.

كما تظاهر اليوم عشرات آلاف الأشخاص في العديد من المدن الألمانية للإعراب عن الاحتجاج على التطرف اليميني.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أن كشفت منصة "كوريكتيف" الإعلامية أن عدة مسؤولين كبار في حزب البديل التقوا في مدينة بوتسدام شرقي ألمانيا في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي مع شخصيات يمينية متطرفة من بينها النمساوي مارتن زيلنر، الذي تزعم على مدار فترة طويلة حركة الهوية الاشتراكية الأوروبية المتطرفة التي تعارض بشدة هجرة المسلمين إلى أوروبا. وكان زيلنر كشف أنه تحدث في اجتماع بوتسدام عن "إعادة التهجير".

يذكر أن اليمينيين المتطرفين يقصدون باستخدام مثل هذه العبارة ضرورة مغادرة عدد كبير من الأشخاص ذوي الأصول الأجنبية لألمانيا حتى بالإكراه.

وأثار التقرير غضبا في ألمانيا وشهدت عدة مدن احتجاجات جماهيرية ضد حزب البديل مطلع الأسبوع الماضي، وكان شولتس ووزيرة خارجيته أنالينا بيربوك شاركا في مظاهرة في مدينة بوتسدام احتجاجا على اليمين المتطرف.