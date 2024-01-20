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قالت الفنانة السورية جومانا مراد، إن الالتزام في العمل هو أساس النجاح والنجومية الحقيقية للفنان.

وعبرت خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر شاشة «ON E»، مساء الجمعة، أنها تحرص دائما على الالتزام بمواعيد التصوير، والاستعداد الجيد للمشاهد بالذهاب المبكر قبل موعد التصوير.

وأكّدت رفضها تقديم أدوار جريئة تخدش الحياء أو تثير غضب الجمهور، مؤكدة أنها تتجنب تقديم مشاهد خارج السياق الدرامي.

وأشارت إلى عدم تقبل الجمهور المشاهد المقحمة على الأعمال الفنية بالنفور عنها وعدم استيعابها، مؤكدة رفضها تقديم أدوار خارج السياق الدرامي.

وأوضحت أن الظهور أمام الجمهور المصري كان حلما تحقق صدفة بمشاركتها في «مسلسل الطارق» إنتاج التلفزيون المصري.

ولفت إلى بحث فريق المسلسل آنذاك عن فنانة سورية من العنصر النسائي ليصبح العمل مشتركا بين البلدين.

وتابعت أنها حصلت على دور البطولة في المسلسل أمام الفنان الراحل ممدوح عبد العليم، لافتة إلى تصوير المسلسل في سوريا.

وأضافت أن مسلسل «الحب موتا» كان بداية انطلاقة مسيرتها في مصر، موضحة أنها تلقت العروض من الفنان الراحل ممدوح عبد العليم للمشاركة في بطولته بعد دورها في مسلسل «الطارق».

وأشارت إلى استقرارها في مصر منذ أولى أعمالها في مصر، قائلة: «كان حلم من أحلامي أنزل مصر، مصر بيتي، وأنا روحي مصرية، وحياتي وأهلي وشغلي كلها في مصر».