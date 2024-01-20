لا شبة جنائية في سقوط فتاة من الطابق الرابع بالجيزة

تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة التحقيقات في واقعة إقدام فتاة على إلقاء نفسها من الطابق الرابع، بمنطقة بولاق الدكرور.



واستمعت النيابة لأقوال أهلية الفتاة المصابة، والذين أفادوا بأن الفتاة أقدمت على إنهاء حياتها بسبب رفض والدها خطبتها لشاب ترتبط به عاطفيا وإجبارها على الخطبة لآخر مما دفعها للقفز من الطابق الرابع، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة.

كان تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على فتاة مصابة بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، وجرى نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.