دورة تدريبية للفرق الطبية بدمياط لأسس التعامل مع المصابين بالإيدز

نظمت إدارة التدريب والمدارس بدمياط، تحت إشراف الدكتورة رشا فرج، دورة تدريبية بعنوان «Dealing with HIV patients»، حيث تم تدريب 28 فردًا من الفريق الطبي «أطباء بشريين، صيادلة، أطباء أسنان، وعلاج طبيعي، وكيميائيين» على توصيات الرعاية الإكلينيكية، والخطة العلاجية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري، وسياسات منع الوصم، والتمييز ضد المتعايشين مع المرض.



وأوضح بيان، أصدرته مديرية الصحة في دمياط، اليوم السبت، أن الدورة التدريبية شملت أيضا التدريب على البروتوكول العلاجي للمصابين بفيروس نقص المناعة، والدعم النفسي للحالات المصابة بالإيدز، والتعرف على الأدوية المستخدمة في ذلك، والخدمات المقدمة من الفحص والمشورة في سرية تامة، وكيفية تقديم الدعم الاجتماعي للمصابين وذويهم.



وأضاف البيان، أن التدريب تم عن طريق المناقشات والأسئلة، وتقييم مدى استفادة المتدربين من الدورة من خلال إجراء تقييم قبلي وبعدي، وتقييم شامل للعملية التدريبية، وقياس أداء المدربين، ورضا المتدربين، ونتائج التدريب لتطوير العملية التدريبية.



ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتدريب الفريق الطبي على البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، وتحت إشراف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.