منى زكي وأحمد حلمي يصلان حفل joy awards

حرصت الفنانة منى زكي وزوجها الفنان أحمد حلمي، على حضور حفل joy awards، الذي سينطلق بعد قليل، على خشبة مسرح أبوبكر الشدي بالسعودية.

وظهرت منى زكي بإطلالة جذابة مرتدية فستان أحمر اللون، وسط حضور كبير من نجوم العالم.

وتضم قائمة ضيوف الحفل مجموعة من الفنانين، منهم نجوم عالميين، ونجوم من الوطن العربي، وعدد كبير من نجوم الفن المصري، أبرزهم ياسمين صبري ويسرا وشيرين عبدالوهاب.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات حفل joy awards، بعد قليل، في دورته الرابعة لجوائز صناع الترفيه، بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حضور عدد كبير من نجوم العالم.