 سعد عزيز يحصد جائزة الممثل المفضل عن فئة المسلسلات في حفل joy awards - بوابة الشروق
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سعد عزيز يحصد جائزة الممثل المفضل عن فئة المسلسلات في حفل joy awards

مصطفى الجداوي
نشر في: السبت 20 يناير 2024 - 9:58 م | آخر تحديث: السبت 20 يناير 2024 - 9:58 م

بدأ حفل joy awards، على خشبة مسرح أبوبكر الشدي بالسعودية، وسط حضور كبير من نجوم العالم، وقدم الحفل كارمن بصيبص ووسام بريدي.

حصد الفنان سعد عزيز جائزة الممثل المفضل عن فئة المسلسلات، وتنافس عليها 4 نجوم، وهم؛ إبراهيم الحجاج وباسل خياط وسعد عزيز ومحمود نصر، خلال حفل joy awards، لجائزة صناع الترفيه.

وتضم قائمة ضيوف الحفل مجموعة من الفنانين، منهم نجوم عالميين، ونجوم من الوطن العربي، وعدد كبير من نجوم الفن المصري، أبرزهم ياسمين صبري ويسرا وشيرين عبدالوهاب.

حفل joy awards، يقام في دورته الرابعة لجوائز صناع الترفيه، بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حضور عدد كبير من نجوم العالم.

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