حركة الجهاد تنفي استهداف أمينها العام زياد النخالة في هجوم دمشق

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نفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استهداف أمينها العام زياد النخالة، في الهجوم الذي استهدف مبنى سكنيًا في حي المزة بالعاصمة دمشق.

ونقلت صحيفة الحدث الفلسطينية، عن عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد إحسان عطايا، نفيه الخبر الذي يتم تداوله حول اغتيال الأمين العام للحركة في العاصمة السورية.

وأفادت بعض وسائل الإعلام، في وقت سابق، بأن الغارة الإسرائيلية في دمشق التي استهدفت مبنى سكنيا، تأتي كمحاولة لاغتيال القائد العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة، ورئيس الجناح العسكري في سرايا القدس القائد أكرم العجوزي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، صباح اليوم السبت، أن هجومًا استهدف مبنى سكنياً في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق؛ ناجم عن عدوان إسرائيلي.

واستعرض «تليفزيون سوريا»، مقطع فيديو يرصد آثار الدمار الذي خلفه الانفجار إثر استهداف منطقة المزة بدمشق.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بسماع دوي انفجار عنيف في دمشق؛ تزامنا مع تصاعد الدخان من المكان.

وأشار الى أن «الانفجار أدى لسقوط مبنى في حي بالمزة يتواجد فيها عادة قيادات إيرانية ومن الجهاد».

وكشف المرصد عن، سقوط 4 قتلى بالانفجار الذي استهدف مبنى في حي المزة بدمشق، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام سورية.