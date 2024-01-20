أنس جابر تحصد جائزة الرياضية المفضلة في حفل joy awards

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بدأ حفل joy awards، على خشبة مسرح أبوبكر الشدي بالسعودية، وسط حضور كبير من نجوم العالم، ويقدم الحفل كارمن بصيبص ووسام بريدي.

وتنافس 4 فتيات على جائزة الرياضية المفضل، وهن؛ البندي الهوساوي وحصة العيسى وصبا توفيق وأنس جابر، حيث حصدت الجائزة الرياضية أنس جابر، خلال حفل joy awards، لجائزة صناع الترفيه.

وتضم قائمة ضيوف الحفل مجموعة من الفنانين، منهم نجوم عالميين، ونجوم من الوطن العربي، وعدد كبير من نجوم الفن المصري، أبرزهم ياسمين صبري ويسرا وشيرين عبدالوهاب.

حفل joy awards، يقام في دورته الرابعة لجوائز صناع الترفيه، بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حضور عدد كبير من نجوم العالم.