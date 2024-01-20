نائب وزير التعليم: تحويل 60 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن الوزارة عقدت اتفاقا مع اتحاد الصناعات لتحويل 60 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية، موضحا أن هذه المدارس قائمة، ولكنها غير مزدحمة بالطلاب وصغيرة نسبيا.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «تحت الشمس» مع الإعلامي أحمد سالم، المذاع عبر شاشة «الشمس» مساء الجمعة، إلى استحداث نماذج مراكز التميز، موضحا أنها نموذج تعليمي مستوحى من ألمانيا، يستهدف إنشاء مدارس مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار من الشراكة بين وزارة التعليم مع مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن مراكز التميز مدارس متقدمة مدتها ثلاث سنوات، تدرس في السنوات الأولى برامج تقليدية، بالإضافة إلى سنتين إضافيتين تدرس تكنولوجيات متقدمة مثل الهيدروجين الأخضر وتصنيعه ونقله.

ولفت أن مصر في المستقبل القريب ستستحوذ على 10 % من إنتاج العالم في مجال الهيدروجين الأخضر.

ونوه إلى تطوير معظم المناهج الفنية للوزارة لتركز على المهارات بدلا من المعارف لمواكبة التطور المتسارع في التكنولوجيا.