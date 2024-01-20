 إيطاليا توقفت عن تزويد إسرائيل بالأسلحة بعد بدء الحرب على غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيطاليا توقفت عن تزويد إسرائيل بالأسلحة بعد بدء الحرب على غزة


نشر في: السبت 20 يناير 2024 - 2:27 م | آخر تحديث: السبت 20 يناير 2024 - 2:27 م

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، أن إيطاليا توقفت عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل بعد بدء الحرب في غزة.

وأضاف الوزير في مقابلة مع صحيفة "كوتيديانو ناسيونالي": "منذ بداية الحرب في غزة، توقفت إيطاليا عن إرسال أي نوع من الأسلحة إلى إسرائيل. كل هذا محظور الآن، أوقفنا جميع عمليات تسليم أنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية من أي نوع".

وجاء بيان تاجاني ردا على مزاعم زعيمة الحزب الديمقراطي المعارض إيلي شلاين، حيث دعت إلى وقف إمدادات الأسلحة إلى الشرق الأوسط، وخاصة إلى إسرائيل، حتى لا تؤجج الصراعات المستمرة في تلك المنطقة، قائلا: "شلاين تتحدث عن أشياء غير موجودة. هذه دعاية محضة. يجب أن يكون الحزب الديمقراطي على اطلاع أفضل".


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