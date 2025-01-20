«جسم وأسنان وشعر مستعار» يعود إلى مصر بعد تجربته في كوريا الجنوبية

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يعرض قريبا العرض المسرحي "جسم وأسنان وشعر مستعار"، إخراج مازن الغرباوي، بالتعاون مع المنتجة أروى قدورة، ومسرح الهوسابير.

والعرض سيعرض للمرة الأولى في مصر بعد مشاركته الناجحة بمهرجان ديجون الدولي للمسرح بكوريا الجنوبية في أغسطس الماضي، كأول عرض مسرحي مصري عربي يعرض بكوريا الجنوبية، والذي حظى بإقبال جماهيري ونقدي.

والمسرحية تأليف وسينوغرافيا، وإخراج الفنان والمخرج مازن الغرباوي، ومن بطولة إيمان يوسف، وجهاد عصام، ونهال فهمي، ومحمود شعراوي، ودراماتورج عزالدين حافظ، وإضاءة أحمد أمين، وديكور ومابينج لرضا صلاح، وتأليف موسيقى لمحمود شعراوي.