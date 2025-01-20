 «جسم وأسنان وشعر مستعار» يعود إلى مصر بعد تجربته في كوريا الجنوبية - بوابة الشروق
الإثنين 20 يناير 2025 2:52 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

«جسم وأسنان وشعر مستعار» يعود إلى مصر بعد تجربته في كوريا الجنوبية


نشر في: الإثنين 20 يناير 2025 - 2:30 م | آخر تحديث: الإثنين 20 يناير 2025 - 2:30 م

يعرض قريبا العرض المسرحي "جسم وأسنان وشعر مستعار"، إخراج مازن الغرباوي، بالتعاون مع المنتجة أروى قدورة، ومسرح الهوسابير.

والعرض سيعرض للمرة الأولى في مصر بعد مشاركته الناجحة بمهرجان ديجون الدولي للمسرح بكوريا الجنوبية في أغسطس الماضي، كأول عرض مسرحي مصري عربي يعرض بكوريا الجنوبية، والذي حظى بإقبال جماهيري ونقدي.

والمسرحية تأليف وسينوغرافيا، وإخراج الفنان والمخرج مازن الغرباوي، ومن بطولة إيمان يوسف، وجهاد عصام، ونهال فهمي، ومحمود شعراوي، ودراماتورج عزالدين حافظ، وإضاءة أحمد أمين، وديكور ومابينج لرضا صلاح، وتأليف موسيقى لمحمود شعراوي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك