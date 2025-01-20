أمين الأمم المتحدة: أكثر من 630 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن أكثر من 630 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت قطاع غزة أمس الأحد.

وأضاف خلال جلسة بمجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط، أن 300 شاحنة على الأقل وصلت إلى شمال القطاع، حيث تلوح المجاعة في الأفق.

وأشار إلى أن الشرق الأوسط يمر بفترة من التحول العميق، موجهًا التحية لمصر وقطر والولايات المتحدة على جهودهم الحثيثة التي أسهمت في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة.

وحث من وصفهم بطرفي النزاع في غزة على ضمان أن يصبح وقف إطلاق النار دائما وأن يؤدي إلى سلام دائم، وأن يؤدي إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين.

وشدد على أنه ينبغي على كل الأطراف التنسيق مع الأمم المتحدة من أجل منع نهب المساعدات الإنسانية في القطاع، مؤكدا ضرورة السماح بإدخال كل المساعدات الطبية بحرية تامة إلى قطاع غزة من أجل إنقاذ المرضى والجرحى.

ولفت جوتيريش إلى أن الأونروا هي حجر الأساس في تقديم الاستجابة الإنسانية لسكان قطاع غزة.