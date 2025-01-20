سفيرة السعودية لترامب: نتطلع إلى استمرار التعاون

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نقلت سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان تهاني الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس دونالد ترمب بمناسبة تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة.

وأشارت السفيرة السعودية، في منشور على منصة "إكس"، إلى أن حكومة المملكة تتطلع إلى استمرار التعاون مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت عمق العلاقات السعودية الأميركية، التي تمتد لعقود من الزمن وتشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، في إطار الشراكة التي تسعى لتعزيز الاستقرار والأمن العالميين.

وقالت الأميرة ريما، عقب حضورها مراسم تنصيب ترمب ممثلة عن المملكة: "العلاقة بين البلدين تاريخية، ونتطلع لمواصلة العمل معاً لصالح شعبينا ومنطقتنا والعالم"، بحسب موقع "الشرق"الإخباري.