عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، خلال زيارته إلى بروكسل، لقاءً مع ممثلي الجالية المصرية في بلجيكا ولوكسمبورج يوم الأحد ١٩ يناير ٢٠٢٥، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير عبدالعاطي خلال جولاته الخارجية، ضمن الحرص على التواصل المباشر مع أعضاء الجالية والتعرف على أوضاعهم.

وأكد الوزير عبدالعاطي، اعتزازه بأبناء الجالية المصرية في بلجيكا ولوكسمبورج ودورهم في تعزيز روابط الصداقة بين مصر والبلدين، معربًا عن تقديره للدور الذي يضطلع به أبناء الجالية على المستوى المجتمعي.

وشدد على حرص القيادة السياسية على إيلاء المواطنين المصريين في الخارج الرعاية القصوى وتقديم الخدمات القنصلية، وأوجه الدعم للجاليات المصرية في مختلف دول العالم، وربطهم بوطنهم، مستعرضا المبادرات الوطنية المختلفة التي تهدف إلى تلبية متطلبات المصريين في الخارج ومنها "مبادرة السيارات" و"مبادرة تسوية الموقف التجنيدي" و"اتكلم عربي" ومشروع "بيت الوطن".

وأشار الوزير، إلى حرص وزارة الخارجية على الارتقاء بالخدمات القنصلية المقدمة في جميع البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.

واستعرض الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية فى سبيل التحول نحو رقمنة الخدمات القنصلية للتيسير على المواطنين المصريين.

وحرص وزير الخارجية، على إجراء حوار مفتوح مع الجالية، استمع خلاله إلى مقترحات الجالية بشأن الخدمات القنصلية المقدمة وسبل تطويرها.