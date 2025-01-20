 شولتس يهنئ ترامب بالعودة إلى البيت الأبيض - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شولتس يهنئ ترامب بالعودة إلى البيت الأبيض

د ب أ
نشر في: الإثنين 20 يناير 2025 - 9:11 م | آخر تحديث: الإثنين 20 يناير 2025 - 9:11 م

هنأ المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بعودته إلى البيت الأبيض.

وكتب السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي على منصة التواصل "إكس" اليوم الاثنين:" الولايات المتحدة هي أقرب حليف لنا، والعلاقة الجيدة عبر ضفتي الأطلسي هي هدف سياستنا على الدوام".

وأضاف شولتس: "نحن مجتمع قوي باعتبارنا الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة وأكثر من 400 مليون نسمة".

تجدر الإشارة إلى أن ترامب أدى في وقت سابق من اليوم اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة في مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن.

وأدى ترامب اليمين في حفل كبير حضرته عائلته ورؤساء الولايات المتحدة السابقون وشخصيات بارزة من الولايات المتحدة وخارجها.

وقال في خطاب تنصيبه: "العصر الذهبي لأمريكا يبدأ الآن".


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