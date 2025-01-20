قالت وكالة الاستجابة للطوارئ النيجيرية، اليوم الاثنين، إن عدد قتلى انفجار شاحنة وقود في شمال وسط البلاد، ارتفع إلى 98 شخصا.

ووقع الانفجار في الساعات الأولى من صباح أمس الأول السبت بالقرب من منطقة سوليجا في ولاية نيجر بعد أن حاول أفراد نقل الوقود من الشاحنة إلى شاحنة أخرى باستخدام مولد كهربائي.

وقال رئيس العمليات بوكالة الاستجابة للطوارئ في ولاية النيجر، حسيني عيسى، لوكالة أسوشيتيد برس( أ ب )، اليوم الاثنين، "إنه من المرجح أن يرتفع عدد القتلى".

وقال عيسى "إن حصيلة القتلى تتغير بشكل مستمر".

ونظرا لغياب نظام سكك حديدية فعال لنقل البضائع، فإن الحوادث المميتة للشاحنات شائعة على معظم الطرق الرئيسية في نيجيريا، أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان.

وفي سبتمبر، قتل انفجار ما لا يقل عن 48 شخصا في ولاية نيجر بعد أن اصطدمت شاحنة نقل وقود بشاحنة أخرى تنقل الماشية.

وبحسب فرقة السلامة على الطرق الاتحادية في نيجيريا، فقد وقع 1531 حادثا لشاحنات نقل وقود في عام 2020 أسفرت عن 535 حالة وفاة و1142 إصابة.