مصرع طالبة صدمها قطار خلال عبور السكة الحديد بالعياط

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لقيت طالبة مصرعها بعدما صطدمها قطار خلال محاولتها عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة العياط في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد اصطدام قطار بأحد الأشخاص بمنطقة العياط، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ.

وتبين أنه أثناء محاولة طالبة عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشأة تفاجئت يقدوم القطار الذي اصطدم بجسدها مما تسبب في مصرعها، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.