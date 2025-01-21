تشيلسي يستعيد نغمة الانتصارات بالدوري الإنجليزي بثلاثية أمام وولفرهامبتون

استعاد تشيلسي نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، بعد الفوز 3-1 على حساب ضيفه وولفرهامبتون، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر المسابقة.

تقدم تشيلسي عن طريق توسين أدارابيويو في الدقيقة 24 من عمر المباراة، ثم تعادل وولفرهامبتون عبر مات دوهارتي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول 45+5.

وفي الشوط الثاني، استعاد تشيلسي التقدم مرة أخرى بهدف من الإسباني مارك كوكوريلا مع الدقيقة 60، أتبعه نوني مادويكي بالهدف الثالث للبلوز في الدقيقة 65.

ويأتي انتصار اليوم لتشيلسي بعد خمس مباريات لم يعرف فيها الفريق طعم الفوز، حيث خسر مرتين وتعادل في ثلاث مواجهات.

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده للنقطة 40، ويتقدم للمركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج، متخطيًا مانشستر سيتي الذي تراجع للمركز الخامس برصيد 38، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 16 نقطة في المركز السابع عشر، وبفارق الأهداف فقط أمام إبسويتش تاون، صاحب المركز الثامن عشر، أول مراكز الهبوط.