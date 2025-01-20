رابطة الدوري الإسباني تعلن موعد ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو

أعلنت رابطة الدوري الإسباني الممتاز «لا ليجا» موعد مباراة ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو، ضمن منافسات الدور الثاني للمسابقة.

ريال مدريد يستضيف غريمه التقليدي أتلتيكو مدريد، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بعد مرور 20 جولة، برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد الثاني، فيما يأتي برشلونة في المركز الثالث برصيد 39 نقطة وبفارق الأهداف فقط أمام أتلتيك بيلباو الرابع.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإسباني على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، مواعيد مباريات الجولة 23 من الدوري الإسباني، بما فيها مباراة ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو.

ويقام الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، يوم السبت الموافق 8 فبراير، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما تشهد الجولة ذاتها مباراة قوية بين برشلونة ومستضيفه إشبيلية، في ملعب رامون سانشيز بيزخوان، يوم الأحد 9 فبراير في العاشرة مساءً.