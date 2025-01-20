أردوغان يأمل في استمرار صداقته مع ترامب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي عقده في أنقرة، اليوم الاثنين، إن بلاده تهدف إلى أن تحافظ على العلاقات الطيبة التي تمتعت بها مع الولايات المتحدة خلال ولاية دونالد ترامب الأولى ، خلال الولاية الثانية.

وأعرب أردوغان ،الذي كان يتحدث وإلى جانبه ئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو قبل وقت قصير من تنصيب ترامب، عن أمله في أن تستمر "صداقته" مع ترامب.

كما عرض الرئيس التركي أيضا دعمه في إيجاد حل سلمي للحرب في أوكرانيا.

وتحتفظ تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي(ناتو)، بعلاقات مع كل من روسيا وأوكرانيا، وعملت كوسيط بين البلدين في الماضي .