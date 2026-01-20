السوداني والشرع يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في سوريا

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، حرص بلاده على حفظ أمن سوريا واستقرارها.

ودعا السوداني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى "أهمية إعتماد الحوار في حل الأزمات، وضمان حقوق جميع مكونات الشعب السوري والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة السورية عليها"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

ومن جانبه، أكد الرئيس السوري، حرص بلاده على أمن الحدود المشتركة بين البلدين والإشادة بجهود الحكومة العراقية وإجراءاتها في هذا الشأن.

ودعا إلى تعزيز التنسيق الثنائي بين العراق وسوريا، ولاسيما في المجال الأمني لحماية الحدود وملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابي، إلى جانب تتسيق الجهود لفتح المعابر الحدودية بين البلدين.

وجرى خلال الاتصال، بحث تطورات الأوضاع الجارية في سوريا، والتحديات الأمنية التي تواجهها.

وشهد الشريط الحدودي بين العراق وسوريا خلال الساعات الـ24 الماضية، توافد كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية للإطلاع على التحصينات الدفاعية لمواجهة أي تسلل من الجماعات الإرهابية من داخل الأراضي السورية خاصة بعد فرار الالاف من عناصر داعش من السجون والمعتقلات بعد إشتداد القتال بين القوات السورية الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية ( قسد) المعارضة.

يشار إلى أن داعش داخل العراق عام 2014 واحتل الموصل وظل حتى عام 2017 عندما أعلنت الحكومة العراقية إنذاك القضاء عليه عسكريا.