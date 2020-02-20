شركة طيران أسترالية تحذر من خسارة 99 مليون دولار بسبب فيروس كورونا

حذرت شركة الطيران الأسترالية، "كانتاس أيروايز"، اليوم الخميس، من التداعيات المالية الحادة التي تواجهها بسبب انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19) في الصين؛ مما أدى إلى تراجع حاد في الطلب على السفر في منطقة آسيا.

وقالت كانتاس، إنها تتوقع خسارة ما يصل إلى 150 مليون دولار أسترالي (99 مليون دولار أمريكي) من إيراداتها بسبب الأزمة خلال العام المالي الحالي.

وكانت كانتاس قد خفضت بشكل مؤقت عدد رحلاتها الجوية إلى العديد من دول آسيا بنسبة 16% منذ بداية أزمة كورونا. وكانت الخطوط بين أستراليا وكل من الصين وهونج كونج وسنغافورة الأشد تضررا من الخفض.

وأشارت كانتاس إلى أنها اضطرت أيضا إلى جانب إلغاء الرحلات، منح بعض العاملين إجازة من العمل، ووقف خطط تعيين موظفين جدد، وتقديم مواعيد صيانة بعض الطائرات؛ لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.

وقد أوقفت شركات الطيران منخفض التكاليف التابعة لشركة كانتاس في آسيا، وهي: جيت ستار آشيا (في سنغافورة)، وجيت ستار جابان، وجيت ستار باسيفيك (فيتنام)، رحلاتها إلى بر الصين الرئيسي. كما خفضت هذه الشركات عدد رحلاتها بين مختلف دول المنطقة بنسب كبيرة.

كانت كانتاس قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي اعتزامها تعليق رحلاتها المباشرة إلى بر الصين الرئيسي حتى نهاية مارس المقبل. وقد تم وقف خط (سيدني- بكين) تماما، في حين تم تعليق خط (سيدني - شنجهاي) حتى مايو القادم.

وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن فيروس كورونا المتحور الجديد أصاب 74 ألفا و576 شخصا في الصين، وأدى إلى وفاة 2118 حالة، منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية التي يعيش فيها حوالي 11 مليون شخص، في ديسمبر الماضي.

وتأكد ظهور حالات مصابة بالفيروس في 26 دولة من دول العالم خارج الصين، في حين تأكد وفاة 10 أشخاص خارج الصين بسبب الفيروس.

يأتي ذلك في حين قال آلان جويس، الرئيس التنفيذي لشركة كانتاس، إن الشركة لديها قدر من المرونة يكفي للتعامل مع أي عواصف مؤقتة.