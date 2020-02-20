تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية بشكل خاص والعربية بشكل عام إلى ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء اليوم، الخميس، حيث تقام مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

ويلتقي الأهلي، حامل لقب الدوري في الموسم الماضي، مع الزمالك حامل لقب كأس مصر في الموسم ذاته، للمنافسة على لقب السوبر للمرة الثانية على التوالي.

النسخة الأخيرة من البطولة جمعت بين الفريقين، وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز والتتويج بلقبه الحادي عشر في تاريخ البطولة التي انطلقت في ٢٠٠١، ليؤكد على الأرقام المميزة له في البطولة.

شارك النادي الأهلي في كأس السوبر في 13 مناسبة، حقق منها الفوز في 11 مناسبة وحقق المركز الثاني في مناسبتين.

سجل النادي الأهلي 15 هدف بينما استقبلت شباكه 6 أهداف، ونجح الأهلي في حسم ستة من ألقابه في الوقت الأصلي، فيما احتاج إلى الوقت الإضافي أو ركلات الترجيح في الألقاب الخمسة الأخرى.

أكثر الفرق التي واجهها الأهلي في السوبر هو الغريم التقليدي الزمالك، بواقع ست مرات مقابل ثلاث مرات أمام إنبي واثنتين أمام حرس الحدود ومرة أمام المصري ومثلها أمام الإسماعيلي.

سجل للأحمر في كأس السوبر كل من، عبد الله السعيد "3 أهداف"، محمد أبوتريكة والنيجيري جونيور أجاي "هدفين"، وهدف لكل من مؤمن زكريا ووليد أزارو ومحمد ناجي جدو ومعتز إينو وأحمد حسن وشادي محمد ووائل جمعة وحسين الشحات.