نيجيريا تبيع سندات بقيمة 672 مليون دولار

باعت نيجيريا سندات من فئة السوق المفتوحة (أو.إم.أو) بقيمة 21ر245 مليار نايرا نيجيرية (672 مليون دولار) مدتها 362 يوما، حيث بلغ معدل التغطية على الطرح 14ر1 مرة من قيمة الطرح.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن سعر العائد على هذا الطرح الذي أعلنت نتائجه اليوم 02ر13%. ويحل موعد استحقاق هذه السندات يوم 16 فبراير 2021.

وبلغ إجمالي قيمة الاكتتاب في الطرح 51ر280 مليار نايرا في حين تم تخصيص 21ر245 مليار نايرا للمكتتبين.

وأدار هذا الطرح البنك المركزي النيجيري.

يذكر أن سندات السوق المفتوحة هي إحدى فئات السندات التي يستخدمها البنك المركزي لطرح السيولة النقدية في الأسواق أو سحبها منها من خلال شراء هذه السندات أو بيعها إلى البنوك التجارية.