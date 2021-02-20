 أنباء عن مقتل قائد القوات الخاصة لكتائب حزب الله العراقي - بوابة الشروق
السبت 20 فبراير 2021 5:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:

النتـائـج تصويت

أنباء عن مقتل قائد القوات الخاصة لكتائب حزب الله العراقي

بغداد - د ب أ:
نشر في: السبت 20 فبراير 2021 - 4:08 م | آخر تحديث: السبت 20 فبراير 2021 - 4:08 م

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بمقتل قائد القوات الخاصة لكتائب حزب الله العراقي في تفجير استهدف رتلا تابعا للواء 47 في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن المصدر قوله، إن انفجار العبوة الناسفة أمس الجمعة في ناحية جرف النصر، شمالي محافظة بابل، على عجلة للحشد الشعبي أدت إلى مقتل قيادي في كتائب حزب الله.

وأضاف المصدر أن القيادي أبو ياسر المعلم يشغل منصب قائد القوات الخاصة لكتائب حزب الله وأحد قياديي اللواء 47 التابع لهيئة الحشد الشعبي.

وأعلن في وقت مبكر اليوم تعرض اللواء 47 التابع للحشد الشعبي لاستهداف بعبوة ناسفة أدت إلى مقتل أحد منتسبي اللواء، دون الإفصاح عن هوية الضحية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك